Borussia Dortmund-Atalanta Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Borussia Dortmund sfida l’Atalanta al Westfalenstadion il 17 febbraio 2026 alle 21:00, perché la squadra bergamasca ha incontrato una delle squadre più forti del calcio europeo nei playoff di Champions League. La sfida si presenta difficile per gli italiani, che affrontano un avversario noto per il suo attacco rapido e il supporto dei tifosi nelle grandi occasioni. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con i tedeschi che vogliono sfruttare il fattore campo.

All'Atalanta è toccato uno dei peggiori avversari possibili per i playoff di UEFA Champions League, ovvero il Borussia Dortmund, e la partita di andata si disputa al Westfalenstadion. La Dea era lanciata verso la qualificazione diretta agli ottavi ma ha perso le ultime due sfide contro Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise, chiudendo solo 15esima.

