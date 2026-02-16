bortolani trascinatore che vittoria a trento

Bortolani ha guidato la squadra alla vittoria a Trento, grazie a una buona difesa nei primi 38 minuti di gioco. La squadra ha mostrato più fiducia e ha messo in campo idee chiare durante la partita. La crescita del gruppo si vede anche nei risultati recenti.

"Sono tanti i punti presi, ma per 38 minuti abbiamo difeso bene. Una vittoria strutturata, con idee, la squadra è in crescita. Oggi raccogliamo tanto morale". Walter De Raffaele è raggiante, la Pallacanestro Cantù torna alla vittoria dominando Trento e allunga a +4 sull’ultimo posto visto il riposo di Trento. La squadra brianzola si prende la scena a Desio con un 108-91 che sa di dichiarazione: intensità alta, ritmo costante e una gestione della partita da squadra matura. L’avvio resta in equilibrio, con Trento capace di trovare soluzioni e chiudere avanti il primo quarto, ma è nel secondo periodo che l’ Acqua San Bernardo cambia passo: De Nicolao e Moraschini firmano il sorpasso, poi la spallata arriva con la qualità sugli esterni e la fisicità sotto canestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

