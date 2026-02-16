Borgo Roma punta a diventare un vero quartiere universitario

Borgo Roma ha deciso di trasformarsi in un vero quartiere universitario, dopo che il Comune di Verona ha presentato un progetto di riqualificazione. Giovedì scorso, durante una riunione delle commissioni comunali, sono stati mostrati i primi piani per migliorare gli spazi pubblici e creare nuove strutture per studenti e ricercatori. In particolare, si prevedono interventi concreti come la riqualificazione di alcune aree abbandonate e la realizzazione di nuove aule per favorire l’apprendimento.

Presentati in commissione i primi risultati del progetto "La Linea Rossa". Gli studenti chiedono più trasporti serali e spazi di socialità Borgo Roma immagina il proprio futuro come autentico quartiere universitario. Giovedì scorso, 12 febbraio, nella seduta congiunta delle commissioni quarta e prima del consiglio comunale di Verona, sono stati presentati i primi risultati de "La linea rossa: percorsi urbani tra la fabbrica della conoscenza e la fabbrica della creatività", progetto avviato nell'aprile scorso grazie al bando Step di Fondazione Cariverona e sostenuto dal Comune attraverso le politiche giovanili.