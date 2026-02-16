Bordighera oggi l’autopsia sul corpo della piccola Beatrice che sarebbe stata trasportata in auto dalla mamma quando era già morta
A Bordighera, oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Beatrice, morta mentre era in auto con la mamma. La donna, che si trova in carcere a Genova, è accusata di aver causato la morte della piccola in modo preterintenzionale. La ricostruzione degli eventi si concentra sulla dinamica del tragico incidente e sul ruolo della madre.
Sono attesi anche i consulenti di parte: il dottor Enzo Profumo per il padre della bimba e il dottor Andrea Peirano per Emanuel I., il compagno della madre, indagato a piede libero. Parallelamente, i carabinieri del Ris saranno impegnati in accertamenti a Perinaldo, nell’abitazione dell’uomo, posta sotto sequestro, per verificare la presenza di eventuali elementi utili alla ricostruzione delle ore immediatamente precedenti alla morte della piccola. Sul piano giudiziario resta centrale la posizione di Manuela A., 42 anni, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale e detenuta nel carcere femminile di Pontedecimo, a Genova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
