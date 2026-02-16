Bordighera bimba di due anni muore | madre in carcere e compagno indagato per omicidio preterintenzionale

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, e la madre si trova ora in carcere mentre il compagno è sotto indagine per omicidio preterintenzionale. La polizia ha trovato la piccola senza vita nella loro casa e sta cercando di ricostruire le cause del decesso. La donna è stata arrestata subito dopo il ritrovamento, mentre il suo partner è stato iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti sospettano che le lesioni riportate dalla bambina possano essere il risultato di una grave violenza.

