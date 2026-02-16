Bordighera | autopsia rivela ecchimosi sulla bimba madre indagata per omicidio Ritardo nei soccorsi sotto esame
La morte della bambina di due anni a Bordighera è stata collegata alle ecchimosi trovate sul suo corpo, secondo i risultati dell’autopsia. La madre, ora indagata per omicidio, si trova in custodia cautelare. La polizia sta esaminando anche il ritardo nei soccorsi, che potrebbe aver influito sulla tragica fine della piccola. La scoperta delle ferite avviene mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo quella notte.
Bordighera, autopsia rivela ecchimosi sulla bimba di due anni: la madre resta in custodia cautelare. Una bambina di due anni è stata trovata senza vita a Bordighera, in Liguria, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. La madre, una donna di 42 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’autopsia eseguita oggi, 16 febbraio, ha evidenziato ecchimosi diffuse su tutto il corpo della piccola, incompatibili con una caduta accidentale, spingendo gli inquirenti a intensificare le indagini. Le incongruenze e il ritardo nella richiesta di soccorso. La vicenda ha scosso la cittadina ligure e ha rapidamente attirato l’attenzione degli inquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
