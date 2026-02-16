BOOM! RAI1 PUNTA SU DUE FORMAT FAMOSISSIMI DI CANALE 5 PER IL DAYTIME
Rai1 ha deciso di lanciare due programmi molto popolari di Canale 5 nel suo palinsesto diurna, sperando di attirare un pubblico più ampio. La scelta nasce dalla volontà di sfidare la concorrenza e offrire alternative interessanti ai telespettatori. Per questo motivo, il canale pubblico punta su format già collaudati, noti per aver ottenuto buoni ascolti in passato.
Rai1 ha messo nel mirino due format famosissimi di Canale 5 per il daytime della prossima stagione televisiva. La clamorosa idea è del direttore del daytime Angelo Mellone. Lo riferisce Repubbica: “Resuscitare di domenica “ Stranamore ”, il programma portato al successo peraltro su Canale 5 da Alberto Castagna a metà degli anni 90, praticamente trent’anni fa”. L’idea “pare sia proprio del direttore del daytime, Angelo Mellone, prossimamente in scena a teatro come protagonista di uno spettacolo in tema: “Ripetizioni d’amore”. Rai1 a tutto amore.! L’altra idea sul tavolo è il revival di un altro titolo che ha fatto la storia di Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog
RAI1 FESTEGGIA L’EREDITÀ: “PROGRAMMA PIÙ VISTO DELL’INTERO DAYTIME”
Raiuno celebra il successo de L’Eredità, il programma più seguito dell’intera daytime.
