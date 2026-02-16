Bomba carta contro Audero Daspo di 4 anni all’ultras interista

Un ultras interista di 19 anni, attualmente ai domiciliari, ha ricevuto un Daspo di quattro anni dopo aver lanciato una bomba carta contro Emil Audero durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio. La sua azione ha causato l’interruzione temporanea della gara, che è stata subito sospesa. La polizia ha identificato l’uomo grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze dei presenti. Il giovane ultras ha agito poco dopo l’inizio del secondo tempo, creando panico tra tifosi e giocatori.

Cremona, 16 febbraio 2026 - Un Daspo di 4 anni all' ultras interista di 19 anni, attualmente ai domiciliari, che lo scorso 1° febbraio, poco dopo l'inizio del secondo tempo della partita Cremonese-Inter, ha lanciato in campo una bomba carta esplosa nelle vicinanze del portiere Emil Audero, determinando la sospensione temporanea del match. Episodio per il quale il tifoso era stato tratto in arresto differito dalla Digos di Cremona.