Bologna vandalismo al parcheggio | quindicenne si difende ero nel posto sbagliato e spiega la sua versione

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quindicenne di Modena si trova coinvolto in un episodio di vandalismo nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna, avvenuto il mese scorso, e spiega di essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La polizia sta ancora indagando sulla sua reale partecipazione ai danni di circa cinquanta automobili.

Bologna, Vandalismo al Parcheggio: Un Quindicenne Si Difende, Indagini in Corso. Un quindicenne residente in provincia di Modena si è difeso dalle accuse di aver partecipato al danneggiamento di circa cinquanta automobili nel parcheggio interrato di piazza della Pace a Bologna, avvenuto lo scorso mese. Il ragazzo ha dichiarato di essersi trovato “nel posto sbagliato al momento sbagliato” e di non aver commesso alcun reato, sostenendo di non conoscere affatto Bologna. L’inchiesta, condotta dal Tribunale per i minorenni, è ancora in corso. La Dinamica Raccontata dal Quindicenne. Il ragazzo, interrogato alla presenza dei suoi avvocati Francesca Bolognesi e Massimo Lazzari, ha ricostruito la sua serata.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Foibe, vandalismo al giardino. La condanna del M5S: "La memoria non si difende con l’odio"

Un gesto di vandalismo ha colpito il giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.

Bologna, con la Cremonese assalto al terzo posto: chance per Orsolini dopo il rigore sbagliato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mostacciano, i parcheggi Ifo presi di mira dai vandali. Di Salvo: Arrivano le telecamere. Le aree saranno sempre pubbliche e gratuite.

bologna vandalismo al parcheggioSicurezza in stazione a Bologna: una cancellata anti-intrusioni per chiudere il parcheggio dell'omicidio del capotrenoSummit in Prefettura con Fs, Comune, Regione e sindacati. Per tornelli e altri interventi servirà tempo. Il Comune chiede di fare di più nella «zona rossa» ... corrieredibologna.corriere.it

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel BrescianoDopo circa 24 ore di fuga, intorno alle 21 di oggi, 6 gennaio, è stato fermato il 36enne croato Marin Jelenik, l'uomo sospettato per l'omicidio del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni ... tg24.sky.it