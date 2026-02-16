Bologna vandalismo al parcheggio | quindicenne si difende ero nel posto sbagliato e spiega la sua versione
Un quindicenne di Modena si trova coinvolto in un episodio di vandalismo nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna, avvenuto il mese scorso, e spiega di essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La polizia sta ancora indagando sulla sua reale partecipazione ai danni di circa cinquanta automobili.
Bologna, Vandalismo al Parcheggio: Un Quindicenne Si Difende, Indagini in Corso. Un quindicenne residente in provincia di Modena si è difeso dalle accuse di aver partecipato al danneggiamento di circa cinquanta automobili nel parcheggio interrato di piazza della Pace a Bologna, avvenuto lo scorso mese. Il ragazzo ha dichiarato di essersi trovato “nel posto sbagliato al momento sbagliato” e di non aver commesso alcun reato, sostenendo di non conoscere affatto Bologna. L’inchiesta, condotta dal Tribunale per i minorenni, è ancora in corso. La Dinamica Raccontata dal Quindicenne. Il ragazzo, interrogato alla presenza dei suoi avvocati Francesca Bolognesi e Massimo Lazzari, ha ricostruito la sua serata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Foibe, vandalismo al giardino. La condanna del M5S: "La memoria non si difende con l’odio"
Un gesto di vandalismo ha colpito il giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.
Bologna, con la Cremonese assalto al terzo posto: chance per Orsolini dopo il rigore sbagliatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mostacciano, i parcheggi Ifo presi di mira dai vandali. Di Salvo: Arrivano le telecamere. Le aree saranno sempre pubbliche e gratuite.
Sicurezza in stazione a Bologna: una cancellata anti-intrusioni per chiudere il parcheggio dell'omicidio del capotrenoSummit in Prefettura con Fs, Comune, Regione e sindacati. Per tornelli e altri interventi servirà tempo. Il Comune chiede di fare di più nella «zona rossa» ... corrieredibologna.corriere.it
Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel BrescianoDopo circa 24 ore di fuga, intorno alle 21 di oggi, 6 gennaio, è stato fermato il 36enne croato Marin Jelenik, l'uomo sospettato per l'omicidio del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni ... tg24.sky.it
'Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, questo è vilipendio della memoria di una Medaglia d’Oro al Merito Civile' facebook
Treni, nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato: tranciati cavi lungo la linea merci. Indagini in corso x.com