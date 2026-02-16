Bologna vandalismo al parcheggio | quindicenne si difende ero nel posto sbagliato e spiega la sua versione

Un quindicenne di Modena si trova coinvolto in un episodio di vandalismo nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna, avvenuto il mese scorso, e spiega di essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La polizia sta ancora indagando sulla sua reale partecipazione ai danni di circa cinquanta automobili.

Bologna, Vandalismo al Parcheggio: Un Quindicenne Si Difende, Indagini in Corso. Un quindicenne residente in provincia di Modena si è difeso dalle accuse di aver partecipato al danneggiamento di circa cinquanta automobili nel parcheggio interrato di piazza della Pace a Bologna, avvenuto lo scorso mese. Il ragazzo ha dichiarato di essersi trovato "nel posto sbagliato al momento sbagliato" e di non aver commesso alcun reato, sostenendo di non conoscere affatto Bologna. L'inchiesta, condotta dal Tribunale per i minorenni, è ancora in corso. La Dinamica Raccontata dal Quindicenne. Il ragazzo, interrogato alla presenza dei suoi avvocati Francesca Bolognesi e Massimo Lazzari, ha ricostruito la sua serata.

Un gesto di vandalismo ha colpito il giardino delle Vittime delle Foibe a Rimini.

