Bologna Fc nuovo rinnovo a sorpresa | Odgaard prolunga il contratto

Il Bologna ha annunciato un rinnovo a sorpresa quando Jens Odgaard ha deciso di firmare un nuovo accordo con il club, prolungando il suo contratto fino al 2027. Il giocatore danese, arrivato in prestito dal Sassuolo lo scorso gennaio, ha segnato due gol nelle ultime tre partite e ha dimostrato grande attitudine in campo. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, rafforzando la propria rosa per la corsa alle posizioni di classifica.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Proseguono i rinnovi in casa Bologna. Dopo il prolungamento di contratto di Santiago Castro, che si è legato ai rossoblù fino al 2030 e che è stato determinante anche nella vittoria contro il Torino, è toccato a Jens Odgaard estendere il sodalizio con il club di Saputo. Il giocatore danese ha firmato fino al 30 giugno 2029, con un'opzione per allungare ulteriormente il proprio contratto anche per la stagione successiva. Un segnale incoraggiante per l'ambiente, arrivato all'indomani della ritrovata vittoria a Torino. Il consolidamento della rosa si inserisce in un più ampio discorso che vede la dirigenza impegnata a voler riconfermare i giocatori cardine.