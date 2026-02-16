Bologna celebra Bernagozzi | intellettuale del cinema documento e archivio per un nuovo sguardo sul Novecento

Bologna dedica due giornate a Giampaolo Bernagozzi, un intellettuale che ha rivoluzionato il modo di guardare al cinema e al Novecento, dopo aver raccolto e conservato numerosi materiali storici. La città vuole onorare la sua memoria con incontri all’Istituto Parri il 19 e 20 febbraio 2026, concentrandosi sul suo ruolo di archivista e appassionato di impegno civile. Bernagozzi ha lasciato un patrimonio di documenti e film che oggi aiutano a comprendere meglio la cultura del secolo scorso.

Bologna celebra Giampaolo Bernagozzi: un intellettuale tra archivio, cinema e impegno civile. Bologna rende omaggio a Giampaolo Bernagozzi, figura chiave della cultura italiana del secondo Novecento, con due giornate di studi all'Istituto Parri il 19 e 20 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dall'Istituto Storico Parri, dall'Università di Bologna e dall'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, intende riscoprire un pensatore che ha saputo unire ricerca accademica, lavoro d'archivio e impegno civile, nel centenario della sua nascita. Un ponte tra saperi e immagini. Giampaolo Bernagozzi non fu solo un professore al DAMS, un documentarista o uno studioso delle immagini.