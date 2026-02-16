Bollate caccia alla detenuta evasa Nel 2011 uccise un’anziana a Milano

Una donna ecuadoriana di 42 anni, condannata per aver ucciso un’anziana a Milano nel 2011, è fuggita dal carcere di Bollate dopo aver usufruito di un permesso premio. La donna, che ha già scontato parte della pena, non si è più presentata al ritorno, scatenando una vasta caccia da parte delle forze dell’ordine. La sua fuga ha attirato l’attenzione degli agenti, che stanno cercando di rintracciarla in diverse zone della città.

Quarantadue anni, ecuadoriana, in carcere per l’ omicidio di una donna di 81 anni commesso a Milano nell’ottobre 2011, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo aver fruito di un permesso premio. Nuova evasione dal “carcere modello“ alle porte di Milano. La detenuta, Alba Leonor Sevillano Zambrano, con fine pena previsto nel 2032, usufruiva di permesso premio da tre anni e non aveva mai dato problemi. Questa volta invece non ha fatto rientro nell’istituto al termine del permesso. È scattato l’allarme e sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria che ha eseguito i primi controlli negli ambienti familiari, tra amici e conoscenti e, come previsto in questi casi, ha diramato a questure e comandi provinciali dei carabinieri e di tutte le forze dell’ordine i dati della detenuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

