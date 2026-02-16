Bolelli-Vavassori conquistano il torneo ATP di Rotterdam | Bello vincere qui e condividere le vittorie
Bolelli e Vavassori hanno vinto il torneo ATP di Rotterdam dopo aver battuto in finale i favoriti del pubblico. La coppia italiana ha mostrato grande determinazione sul campo, portando a casa il primo titolo insieme. È stata una vittoria che ha sorpreso molti appassionati di tennis, soprattutto considerando le difficoltà incontrate durante il percorso.
Rotterdam – Mentre l’Italia Team della neve e del ghiaccio scrive pagine memorabili nella storia dello sport a cinque cerchi, il tennis non delude e gli Azzurri trionfano, anche lì. All’ATP di Rotterdam Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo nel doppio maschile battendo in finale la coppia Hendrik Jebens e Ray Ho. Il punteggio in tabellone è stato quello di 6-3, 6-4. È il primo titolo ATP del 2026 e l’ottavo complessivo insieme, dopo i tre avuti nel 2024 ed i quattro ottenuti del 2025. “È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c’è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano”, ha detto Bolelli durante la premiazione, ringraziando ovviamente anche Vavassori, come riporta supertennistv.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
