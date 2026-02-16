Bodo Inter rinviata? Mercoledì sarà -6°C E la neve…

L'incontro tra Bodo e Inter potrebbe essere rinviato a causa delle condizioni meteo avverse. Mercoledì sera, infatti, le temperature in Norvegia scenderanno fino a -6°C e ci sarà neve sulla città, rendendo difficile la disputa della partita. La neve e il gelo stanno creando problemi anche alle squadre di prepararsi correttamente. La decisione finale sulla partita arriverà nelle prossime ore.

Bodo Inter rinviata. Mercoledì sera l’Inter sarà impegnata nei sedicesimi di finale di Champions League in Norvegia contro il BodøGlimt. Una trasferta che, sulla carta, potrebbe sembrare abbordabile, ma che in realtà nasconde diverse insidie. Prima di tutto sotto il profilo tecnico. Il BodøGlimt, pur non giocando partite ufficiali da circa due mesi, resta una squadra organizzata, con alcune individualità capaci di mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Non è un avversario da sottovalutare, soprattutto in casa. C’è poi il fattore stadio. Si giocherà in un impianto piccolo ma molto caldo dal punto di vista ambientale, dove il pubblico riesce a farsi sentire.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Inter-Lecce rinviata causa Supercoppa: ecco quando sarà recuperata L'incontro tra Inter e Lecce, originariamente programmato in vista della Supercoppa Italiana 202526, è stato rinviato a causa di impegni legati alla competizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Bodo Glimt-Inter: andata del primo match da dentro o fuori in Champions, Gol-Gol in lavagna. Bodo-Inter, neve in Norvegia: le ultime sulla ChampionsLe ultime Inter news per la trasferta di Champions contro il Bodo Glimt: temperature artiche in Norvegia ma niente neve mercoledì ... interlive.it Bodø/Glimt-Inter mercoledì ore 21: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streamingBodø/Glimt-Inter, andata dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00 ... msn.com ULTIM'ORA RINVIO BODO-INTER DECISIONE UFFICIALE UEFA! - facebook.com facebook Sky - Inter, turnover totale contro il Bodo: Chivu li cambia quasi tutti, rivoluzione in formazione x.com