Bodo Inter probabili formazioni | Calha torna in regia nel Bodo attenzione all’ex Milan

Bodo Inter probabili formazioni. L’ Inter si prepara a tornare protagonista in Europa per l’andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, in programma il 18 febbraio alle 21.00. Una sfida che rappresenta il primo passo verso la qualificazione e che arriva in un momento intenso della stagione nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu si presenta all’appuntamento con qualche valutazione di formazione ancora in corso, soprattutto a centrocampo e in difesa, dove il tecnico potrebbe optare per qualche rotazione mirata per gestire le energie. Bodo Inter probabili formazioni: le possibili scelte dei due tecnici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari.

Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e MkhitaryanBattuta la Juventus nel Derby d'Italia, l'Inter gioca in casa del Bodo/Glimt l'andata degli spareggi di Champions League: le scelte di formazione di Chivu. goal.com

Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutte le info su Bodo/Glimt-Inter, Playoff d'andata della Champions League 2025/2026, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

A Bodo, in attesa del match con l'Inter per l'andata dei playoff di Champions League, la situazione neve è questa #SportMediaset - facebook.com facebook

#Inter - Domani vigilia “inusuale”. Prima la partenza per Bodo, poi la conferenza stampa di #Chivu e di un giocatore, successivamente l’allenamento della squadra. Oggi seduta sul sintetico di Interello. x.com