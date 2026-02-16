Bodo Inter conferenza Chivu | orario e intero programma della vigilia

Cristian Chivu ha tenuto una conferenza stampa a Bodo, annunciando orario e dettagli della trasferta dell’Inter. La squadra nerazzurra arriverà in Norvegia per la partita di andata dei playoff di Champions League, in programma mercoledì alle 21:00. La conferenza si è svolta nel centro sportivo della città, dove il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla preparazione e alle strategie per affrontare il BodoGlimt.

Bodo Inter conferenza Chivu. L' Inter si prepara alla trasferta in Norvegia per l'andata dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026 contro il BodoGlimt, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00. Alla vigilia del match, martedì 17 febbraio, è stato definito il programma ufficiale della giornata che precede la partita, con allenamenti e conferenze stampa utili per presentare la sfida e raccogliere le ultime indicazioni dai protagonisti. Bodo Inter conferenza Chivu: dopo le parole sarà subito campo. La giornata si aprirà con l'allenamento dei padroni di casa alle ore 12:00 presso l' Aspmyra Stadion, seguito alle 14:00 dalla conferenza stampa ufficiale del club norvegese nello stesso impianto.