Bodo Glimt-Inter streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Il Bodo Glimt ha annunciato che la partita contro l’Inter, in programma mercoledì 18 febbraio alle 21 all’”Aspmyra Stadion”, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport e Amazon Prime, e si potrà seguire anche in streaming gratuito. La sfida, valida per lo spareggio d’andata della Champions League 202526, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre che cercano di aggiudicarsi un biglietto per gli ottavi di finale. La vincente si affronterà con una tra Manchester City e Sporting Lisbona, il cui sorteggio è previsto venerdì 27 febbraio a Nyon.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 21 all'"Aspmyra Stadion" si disputerà il match Bodo Glimt-Inter, valevole per lo spareggio d'andata della Champions Legue 202526, con la vincente che sarà abbinata per gli ottavi di finale, ad una tra Manchester City o Sporting Lisbona (sorteggio venerdì 27 febbraio a Nyon). Dopo la giornata di riposo concessa ieri all'Inter da Cristian Chivu, la squadra è tornata ad allenarsi, ma lo ha fatto in un posto diverso dal solito per prepararsi al terreno di gioco del Bodo Glimt. INTER vs BODO GLIMT Dopo la conclusione della League Phase i nerazzurri affronteranno i norvegesi del Bodø/Glimt nella doppia sfida dei playoff della UEFA Champions League 2025/26. L'andata si giocherà in Norvegia mercoledì 18 febbraio, il ritorno