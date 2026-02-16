Bocconcini friabili e aromatizzati al miele | la ricetta dei Purceddhruzzi dolci e colorati

Il nome di questa ricetta, i Purceddhruzzi, si lega alle tradizioni di Carnevale, portando in tavola dolci colorati e croccanti aromatizzati al miele. La loro preparazione richiede pochi ingredienti, ma il risultato sorprende per la consistenza friabile e il gusto intenso. La ricetta nasce in Sicilia, dove le famiglie preparavano questi bocconcini durante i festeggiamenti, spesso usando miele locale e spezie semplici. Oggi, anche chi non ha molta esperienza in cucina può provarci, seguendo attentamente i passaggi e ottenendo un dolce perfetto per festeggiare.

Chiamati anche struffoli, cicerchiata o pignolata a seconda delle regioni, si presentano come dei piccoli bocconcini di pasta fritti e poi ricoperti di miele e confettini colorati A Carnevale, si sa, la regola è una sola: concedersi qualche peccato di gola in più. E se il proverbio non è proprio quello giusto, poco importa: quando entrano in scena tradizione e sapore, ogni eccezione è più che perdonata. Oggi vi portiamo alla scoperta di uno dei dolci simbolo del Carnevale pugliese, irresistibile tanto alla vista quanto al palato: i purceddhruzzi, noti anche come purcidhuzzi. Dolce tipico del Salento ma ormai immancabile anche sulle tavole baresi, questo dessert dalle origini antichissime affonda le sue radici nel Medioevo.🔗 Leggi su Baritoday.it Frappe o chiacchiere: la ricetta per farle leggere e friabili come in pasticceria A Roma torna il classico Carnevale e con lui le frappe, le chiacchiere della tradizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il bocconcino di pane con la nutella ha sempre il suo fascino, fatto in casa poi è anche meglio! Questi bocconcini sono diventati ormai la mia ricetta furba da asso nella manica, buoni come quelli del panifico e assolutamente irresistibili. Il bello è che puoi servir - facebook.com facebook