Board of Peace Merz non andrà a Washington Per l’adesione la Germania ha lo stesso limite costituzionale dell’Italia

Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, non parteciperà alla riunione del Board of Peace a Washington. La decisione deriva dalla stessa norma costituzionale che limita l’adesione della Germania ai gruppi internazionali, così come avviene in Italia. Secondo fonti ufficiali, questa scelta è stata comunicata direttamente dal governo tedesco.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz non andrà a Washington per il Board of Peace. Lo fa trapelare l’ANSA, citando una fonte del governo tedesco. Alla domanda se vi siano stati contatti con Giorgia Meloni, la fonte ha risposto: «Il cancelliere ha continuamente contatti con Meloni. Ma indipendentemente da questo è chiaro che non andrà a Washington». La Germania, aveva precedentemente annunciato di non potere aderire al progetto per motivi costituzionali. In pratica Berlino aveva la stessa problematica dell’Italia ma il nostro paese aderirà come «osservatore». Chi ci sarà al Board of Peace: i paesi aderenti.🔗 Leggi su Open.online

Durante il Congresso del Partito Radicale a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l’Italia non potrà prendere parte al Board of Peace, perché la legge italiana impone limiti costituzionali che impediscono questa partecipazione.

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia.

