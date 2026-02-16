Birra e sport sempre più spazio all’analcolico | come evolvono le partnership nei grandi eventi
La crescente popolarità della birra analcolica ha portato a un cambiamento nelle sponsorizzazioni degli eventi sportivi, con molte aziende che preferiscono promuovere versioni senza alcol durante le competizioni più importanti. Questa tendenza si nota soprattutto nei grandi eventi come le maratone e le partite di calcio, dove le aziende puntano a coinvolgere anche un pubblico più giovane e attento alla salute. Nell’ultimo anno, diverse partnership tra marchi di birra analcolica e organizzazioni sportive hanno aumentato la loro presenza, portando in campo nuove iniziative di marketing e promozioni.
Birra e Sport: L’Analcolico Conquista il Campo, Cambiano le Sponsorizzazioni. La birra analcolica e a basso contenuto alcolico sta riscrivendo le regole del gioco nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Un trend in crescita dal 2020, con un aumento del 13,4% dei volumi nel 2024, che riflette un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e una nuova attenzione alla salute e al benessere. L’esempio più recente e significativo è la partnership di AB InBev con Corona Cero e i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, un accordo che segna una svolta nel rapporto tra industria delle bevande e grandi eventi sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
