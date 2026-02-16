Bioresine Axia Investment entra nel capitale della piacentina Meba

Axia Investment ha deciso di investire nella storica azienda piacentina Meba Sas, che da più di sessant’anni produce materiali per l’edilizia. La scelta mira a rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato e a migliorare la produzione. Meba, con questa operazione, potrà sviluppare nuovi prodotti e ampliare la rete di distribuzione, puntando a crescere sia in Italia sia all’estero.

Dopo oltre 60 anni di storia familiare, Meba Sas annuncia un’importante operazione strategica finalizzata a sostenere il proprio percorso di crescita e ad affrontare con rinnovata solidità le sfide dei mercati nazionali ed internazionali. In 30 gennaio è stata costituita Meba Bioresine Società Benefit Srl, nuova società nella quale è stato confluito il ramo aziendale operativo di Meba Sas, società storica piacentina specializzata nella produzione e sviluppo di biopolimeri per il mercato della moda e del design. Il capitale di Meba Bioresine Sb Srl è partecipato da Meba Sas e Axia Investment Srl, veicolo di investimento industriale strutturato in forma di club deal e promosso dal gruppo AxiaNet, che riunisce investitori – managers e imprenditori - provenienti da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

