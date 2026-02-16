Bimbo trapiantato ore attesa La madre | è ancora operabile
A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il bambino trapiantato, ancora in attesa di un donatore, mentre la madre afferma che l’intervento è ancora possibile. Il piccolo, che ha subito un trapianto di cuore mesi fa, si trova in terapia intensiva con il cuore danneggiato. La famiglia tiene il fiato sospeso, sperando in una svolta che possa salvarlo.
A Napoli continua la corsa contro il tempo per trovare un nuovo cuore al bimbo trapiantato con un organo danneggiato, ora ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Oggi l'intervento si può ancora fare, dice la madre, che aspetta però una nuova valutazione dei medici.
Il bambino, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, potrebbe ancora essere operato oggi, se arrivasse un organo disponibile.
Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito.
