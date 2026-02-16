Bimbo trapiantato il papà di Nicholas Green | Servono più donatori

Il papà di Nicholas Green ha deciso di parlare ancora una volta, dopo 32 anni dalla morte del suo bambino, per chiedere più donatori di organi. La sua voce si fa sentire forte, in un momento in cui il numero di persone in attesa di un trapianto resta alto. Nicholas, ucciso in un incidente stradale, aveva donato gli organi che hanno salvato altre vite, ma ora c’è bisogno di più sensibilità e di più persone disposte a donare. La sua famiglia ha aperto di recente una campagna per invitare le famiglie a riflettere sulla donazione, ricordando che anche un gesto semplice può fare la differenza.

L'Appello di un Padre: A 32 Anni dalla Tragica Morte di Nicholas Green, una Rinnovata Richiesta di Sensibilità sulla Donazione di Organi. Reg Green, 97 anni, padre del piccolo Nicholas, ucciso in Calabria nel 1994, lancia un accorato appello all'Italia. Il suo messaggio, giunto il 16 febbraio 2026, sottolinea i progressi compiuti nel campo dei trapianti ma avverte: non bisogna abbassare la guardia sull'importanza della donazione di organi, una speranza vitale per migliaia di persone. Una Notte di Terrore in Autostrada: La Storia di Nicholas. La notte del 29 luglio 1994, la famiglia Green, in viaggio verso la Grecia, si trovò al centro di una tragica vicenda nei pressi di Roccamontepiano, in Abruzzo. "Aveva una sola vita, ma ne ha salvate sette." È questo il messaggio inciso nel monumento dedicato a Nicholas Green a Bologna, situato nel parco che porta il suo nome. Nicholas, un bambino statunitense di appena sette anni, fu ucciso nel 1994 durante un t