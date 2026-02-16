Bimbo trapiantato con cuore bruciato ascoltato in Procura il medico dimessosi 6 giorni dopo l'intervento

Ascoltato in Procura il cardiologo Giuseppe Limongelli, autosospesosi da responsabile del “Follow-up del post-trapianto” dell'Ospedale Monaldi il 29 dicembre, 6 giorni dopo l'intervento sul bimbo di 2 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate; Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo; Mi dissero solo che il cuore non partiva: parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato; Bimbo con cuore bruciato, il ministero: Cerchiamo un donatore in Italia e all'estero. Il piccolo primo nella lista trapianti?.

Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo trapiantato con cuore bruciato, ascoltato in Procura il medico dimessosi 6 giorni dopo l’interventoAscoltato in Procura il cardiologo Giuseppe Limongelli, autosospesosi da responsabile del Follow-up del post-trapianto dell'Ospedale Monaldi il 29 ... fanpage.it

#Napoli, bimbo trapiantato. La mamma: “Per il Monaldi ancora operabile, domani nuova valutazione” - facebook.com facebook

Bimbo trapiantato, "oggi ancora operabile, domani nuova valutazione". Lo ha riferito la mamma ai cronisti dopo aver parlato con i sanitari. #ANSA x.com