Bimbo trapiantato con cuore bruciato ascoltato in Procura il medico dimessosi 6 giorni dopo l'intervento
Il cardiologo Giuseppe Limongelli, che si è dimesso sei giorni dopo aver seguito il trapianto di cuore al bambino di due anni, è stato ascoltato in Procura. Limongelli ha lasciato il suo ruolo di responsabile del “Follow-up del post-trapianto” all'Ospedale Monaldi il 29 dicembre, poche settimane dopo aver eseguito l’intervento. Il motivo delle sue dimissioni rimane ancora da chiarire.
Ascoltato in Procura il cardiologo Giuseppe Limongelli, autosospesosi da responsabile del "Follow-up del post-trapianto" dell'Ospedale Monaldi il 29 dicembre, 6 giorni dopo l'intervento sul bimbo di 2 anni.
Napoli, cuore “bruciato” trapiantato a bimbo di 2 anni: terzo medico sospeso. L’appello della mamma
Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli.
Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi
La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell'ospedale Monaldi.
Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapianto. Emorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo.
Bimbo trapiantato con cuore bruciato, ascoltato in Procura il medico dimessosi 6 giorni dopo l'intervento. Ascoltato in Procura il cardiologo Giuseppe Limongelli, autosospesosi da responsabile del Follow-up del post-trapianto dell'Ospedale Monaldi il 29 dicembre.
Napoli, bimbo trapiantato. La mamma: "Per il Monaldi ancora operabile, domani nuova valutazione"
Bimbo trapiantato, "oggi ancora operabile, domani nuova valutazione". Lo ha riferito la mamma ai cronisti dopo aver parlato con i sanitari.