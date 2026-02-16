Bimbo Monaldi | speranza viva la madre lo descrive come un vero guerriero
Il nome di Bimbo Monaldi compare tra i pazienti in lista per il trapianto, e sua madre lo descrive come un vero guerriero, mostrando una speranza ancora viva. Il bambino, di appena cinque anni, lotta contro una grave malattia e il suo sorriso resta un segno di forza, nonostante le difficoltà. Recentemente, la famiglia ha ricevuto buone notizie: i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni, in attesa di un organo compatibile.
Il piccolo paziente in lista trapianti. Napoli. Cresce la speranza per il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato presso l'ospedale Monaldi. L'Heart Team del noto nosocomio ha ufficialmente confermato che il piccolo, già sottoposto a un trapianto di cuore danneggiato lo scorso 23 dicembre, rimane in lista per un nuovo intervento. Una decisione delicata, che apre a una nuova opportunità di vita, nonostante il contesto clinico resti estremamente grave. Durante una giornata caratterizzata da intensi momenti di attesa, la riunione dell'equipe multidisciplinare si è concentrata sulla valutazione della capacità dell'organismo del bambino di sostenere un secondo intervento chirurgico.
Monaldi, Bimbo in attesa di nuovo trapianto. La madre: “È un guerriero. Io non mollo”
La madre di un bambino ricoverato al Monaldi di Napoli ha annunciato che il suo bambino, in attesa di un nuovo trapianto di cuore, è un guerriero e lei non si arrende.
