Il nome di Bimbo Monaldi compare tra i pazienti in lista per il trapianto, e sua madre lo descrive come un vero guerriero, mostrando una speranza ancora viva. Il bambino, di appena cinque anni, lotta contro una grave malattia e il suo sorriso resta un segno di forza, nonostante le difficoltà. Recentemente, la famiglia ha ricevuto buone notizie: i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni, in attesa di un organo compatibile.

"> Il piccolo paziente in lista trapianti. Napoli. Cresce la speranza per il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato presso l’ospedale Monaldi. L’Heart Team del noto nosocomio ha ufficialmente confermato che il piccolo, già sottoposto a un trapianto di cuore danneggiato lo scorso 23 dicembre, rimane in lista per un nuovo intervento. Una decisione delicata, che apre a una nuova opportunità di vita, nonostante il contesto clinico resti estremamente grave. Durante una giornata caratterizzata da intensi momenti di attesa, la riunione dell’equipe multidisciplinare si è concentrata sulla valutazione della capacità dell’organismo del bambino di sostenere un secondo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bimbo Monaldi: speranza viva, la madre lo descrive come un vero guerriero

La madre di un bambino ricoverato al Monaldi di Napoli ha annunciato che il suo bambino, in attesa di un nuovo trapianto di cuore, è un guerriero e lei non si arrende.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.