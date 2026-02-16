Un ragazzo di 13 anni ha portato una penna taglierino a scuola, spingendo il preside a chiamare i carabinieri. Gli insegnanti hanno scoperto l'arma nascosta nel suo zaino durante un controllo di routine. La scuola di Secondigliano si è subito attivata per garantire la sicurezza di tutti.

"> Un Ritrovamento Preoccupante in una Scuola di Secondigliano. È accaduto nel quartiere Secondigliano a Napoli, dove un bimbo di appena 13 anni ha sventato un potenziale pericolo. La preside dell’istituto Savio Alfieri ha contattato i carabinieri dopo che un’insegnante ha notato il ragazzo mostrare un oggetto sospetto al suo compagno di banco. Le istituzioni scolastiche sono sempre più impegnate nella prevenzione di eventi di questo tipo, ricorrendo a campagne di sensibilizzazione e l’uso di metal detector. La proattività della preside e degli insegnanti ha permesso di intervenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bimbo di 13 anni con penna taglierino: il preside allerta i carabinieri.

A Secondigliano, un ragazzino di 13 anni ha portato a scuola una penna con una lama nascosta, causando l’intervento dei Carabinieri.

La preside ha chiamato i carabinieri dopo aver visto uno studente mostrare una penna taglierino a un compagno in classe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.