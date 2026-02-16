Bimbo di 13 anni con penna taglierino | il preside allerta i carabinieri
Un ragazzo di 13 anni ha portato una penna taglierino a scuola, spingendo il preside a chiamare i carabinieri. Gli insegnanti hanno scoperto l'arma nascosta nel suo zaino durante un controllo di routine. La scuola di Secondigliano si è subito attivata per garantire la sicurezza di tutti.
"> Un Ritrovamento Preoccupante in una Scuola di Secondigliano. È accaduto nel quartiere Secondigliano a Napoli, dove un bimbo di appena 13 anni ha sventato un potenziale pericolo. La preside dell’istituto Savio Alfieri ha contattato i carabinieri dopo che un’insegnante ha notato il ragazzo mostrare un oggetto sospetto al suo compagno di banco. Le istituzioni scolastiche sono sempre più impegnate nella prevenzione di eventi di questo tipo, ricorrendo a campagne di sensibilizzazione e l’uso di metal detector. La proattività della preside e degli insegnanti ha permesso di intervenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Secondigliano, 13enne a scuola con una “penna taglierino”: la preside chiama i Carabinieri
A Secondigliano, un ragazzino di 13 anni ha portato a scuola una penna con una lama nascosta, causando l’intervento dei Carabinieri.
Mostra una pericolosa penna taglierino al compagno di classe: la preside chiama i carabinieri
La preside ha chiamato i carabinieri dopo aver visto uno studente mostrare una penna taglierino a un compagno in classe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: IA Generativa, il nuovo Google? Bambini e ragazzi esprimono diffidenza; Studente di 13 anni investito da un'auto che si allontana: paura in corso Galilei; Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald's di Giugliano; Padova, bambino di 9 anni operato al cervello da sveglio: è la prima volta in Italia.
Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald’s di GiuglianoBimbo di 13 anni picchiato davanti al McDonald’s di Giugliano: 20 giorni di prognosi. La lite con un coetaneo. fanpage.it
Penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anniSembra un pennarello o forse una biro ma in realtà, ciò che al primo sguardo potrebbe apparire come mezzo per dar sfogo alla creatività, è uno strumento ... napolivillage.com
Ultim'ora Il cuore bruciato trapiantato nel bimbo di 2 anni all'ospedale Monaldi di Napoli sarebbe stato trasportato da Bolzano in un comune contenitore di plastica rigida e non nel box sanitario utilizzato per la conservazione degli organi espiantati facebook
#Napoli Restano critiche, ma stabili, le condizioni del bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. Sull'ipotesi di un nuovo intervento i pareri medici sono però discordanti Simona Decina #GR1 x.com