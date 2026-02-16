Bimbo con il cuore bruciato i medici | Emorragia e infezione in corso

Il bambino di due anni e mezzo, trasferito dall’ospedale di Bolzano a Napoli, ha subito un danno al cuore durante il trasporto. I medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma hanno confermato che il suo cuore presenta un’emorragia e un’infezione attive. La causa principale sembra essere l’utilizzo di ghiaccio secco e un contenitore non idoneo. Attualmente, non ci sono indicazioni per un nuovo trapianto cardiaco.

"Allo stato attuale non si ravvisano indicazioni" a procedere a un nuovo trapianto cardiaco. Lascia poche speranze la consulenza dei medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma sul caso del bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, "bruciato" durante il trasporto da Bolzano all'ospedale Monaldi di Napoli, probabilmente a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco e di un contenitore inadeguato. Nel documento di tre pagine firmato dagli specialisti del Bambino Gesù si legge che, anche nell'ipotesi in cui si trovasse un cuore disponibile, "il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori" a un nuovo intervento, associate a un quadro di "condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce".