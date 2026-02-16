Bimbo con il cuore bruciato cosa non torna | inchiesta sul contenitore che non aveva il termostato e dubbi sui tempi di espianto

Il 23 dicembre 2025, un bambino con il cuore bruciato viene portato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dopo che il contenitore utilizzato per il suo trattamento non aveva il termostato. La mancanza di questo dispositivo ha sollevato dubbi sui tempi di espianto e sulla gestione del caso. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per chiarire cosa sia successo e verificare eventuali responsabilità. Gli esperti stanno cercando di capire se il malfunzionamento del contenitore abbia influito sulla condizione del piccolo.

Il 23 dicembre 2025 arrivano a Bolzano, all’ospedale San Maurizio, alcune équipe mediche di varie città d’Italia. Pochi giorni prima c’è stata una tragedia che ha commosso l’Alto Adige: Moritz, 4 anni, il 15 dicembre è annegato nella piscina comunale a Curon Venosta. È stato ricoverato in rianimazione, ma il 22 dicembre è morto. I genitori, in un estremo gesto di generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi per salvare le vite di bambini in attesa di trapianto. Ogni gruppo medico è a Bolzano per un organo differente. Il team dell’ospedale Monaldi di Napoli esegue l’ultimo intervento, quello dell’espianto di cuore destinato a Tommaso, 2 anni, affetto da una grave forma di cardiomiopatia riscontrata alla nascita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Un bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, ha subito un grave danno al cuore durante il trasporto da Bolzano e ora si trova in condizioni stabili ma critiche.

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.

