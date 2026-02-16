Bimbo col cuore bruciato emorragia cerebrale in corso | il quadro si fa disperato

Da liberoquotidiano.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso, il bambino di due anni e mezzo con il cuore bruciato durante il trasporto, sta affrontando un’emorragia cerebrale in corso che peggiora il suo stato. Le sue condizioni si aggravano a causa di un’infezione attiva e di una grave insufficienza multiorgano, rendendo impossibile al momento procedere con un nuovo trapianto. I medici hanno confermato che il quadro clinico del piccolo è diventato molto critico.

Un’emorragia cerebrale, un’infezione attiva e una insufficienza multiorgano rendono, allo stato attuale, impossibile un nuovo trapianto per Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che aveva ricevuto un cuore poi risultato danneggiato, “bruciato” durante il trasporto da Bolzano al Monaldi di Napoli. È questo il quadro clinico che emerge dalla consulenza redatta dagli specialisti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel documento, lungo tre pagine, i medici spiegano che “allo stato attuale non si ravvisano indicazioni ” per procedere con un nuovo intervento. Anche qualora si rendesse disponibile un altro organo compatibile, si legge ancora, “ il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori ”, legate a un insieme di “condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

bimbo col cuore bruciato emorragia cerebrale in corso il quadro si fa disperato
© Liberoquotidiano.it - Bimbo col cuore bruciato, "emorragia cerebrale in corso": il quadro si fa disperato

Cuore ?bruciato?, il quadro clinico: «Emorragia cerebrale e infezione: ecco perché non è più operabile»

Il quadro clinico di Cuore?bruciato? si è aggravato a causa di un’emorragia cerebrale e di un’infezione, rendendo impossibile l’intervento chirurgico.

Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici: “Emorragia e infezione in corso”

Il bambino di due anni e mezzo, trasferito dall’ospedale di Bolzano a Napoli, ha subito un danno al cuore durante il trasporto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Bimbo col cuore bruciato, la famiglia vuole il trapianto. Il legale: Chiesto terzo parere ai migliori centri; Napoli, il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma il Monaldi: resta in lista d'attesa.

Bimbo con il cuore bruciato, i medici di Roma: Emorragia e infezione in corso, nuovo trapianto impossibileEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it

bimbo col cuore bruciatoBimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapiantoAGI - Aspettiamo che l'Heart team stamattina si pronunci sugli esami strumentali praticati ieri al bimbo, per confermare la mantenibilità in lista trapianto. Lo dice all'AGI l'avvocato Francesco Pet ... msn.com