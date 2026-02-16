Bimbo col cuore bruciato emorragia cerebrale in corso | il quadro si fa disperato

Tommaso, il bambino di due anni e mezzo con il cuore bruciato durante il trasporto, sta affrontando un’emorragia cerebrale in corso che peggiora il suo stato. Le sue condizioni si aggravano a causa di un’infezione attiva e di una grave insufficienza multiorgano, rendendo impossibile al momento procedere con un nuovo trapianto. I medici hanno confermato che il quadro clinico del piccolo è diventato molto critico.

Un'emorragia cerebrale, un'infezione attiva e una insufficienza multiorgano rendono, allo stato attuale, impossibile un nuovo trapianto per Tommaso, il bimbo di due anni e mezzo che aveva ricevuto un cuore poi risultato danneggiato, "bruciato" durante il trasporto da Bolzano al Monaldi di Napoli. È questo il quadro clinico che emerge dalla consulenza redatta dagli specialisti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel documento, lungo tre pagine, i medici spiegano che "allo stato attuale non si ravvisano indicazioni " per procedere con un nuovo intervento. Anche qualora si rendesse disponibile un altro organo compatibile, si legge ancora, " il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori ", legate a un insieme di "condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce".