Bimba uccisa il viaggio dell' orrore Il corpo in auto per 20 chilometri

Una bambina è stata trovata morta dopo essere stata picchiata, e il suo corpo è stato trascinato in auto per oltre 20 chilometri. Secondo le prime ricostruzioni, il sospetto ha cercato di simulare un incidente chiedendo aiuto senza successo. Gli investigatori stanno cercando di capire come si sia svolto l’intero episodio e quale ruolo abbiano giocato le azioni dell’uomo coinvolto.

La morte per percosse, il viaggio in auto con la bimba senza vita e la richiesta di soccorso inscenata. È un racconto dell'orrore quello che delinea la Procura di Imperia nel ricostruire le ore precedenti alla morte di Beatrice nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. Sono le 8,21 del mattino di lunedì scorso quando Manuela Aiello, la madre della piccola di due anni ora in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, chiama il 118 dalla sua casa di Bordighera: «Mia figlia non respira più». Secondo il gip, però, la piccola era morta da diverse ore e quella richiesta di aiuto era una messa in scena da parte della madre.