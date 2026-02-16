Bimba morta in casa a Bordighera | lesioni su cranio gambe addome e dorso di Beatrice
Beatrice, una bambina di 2 anni, è morta in casa a Bordighera a causa di gravi lesioni su cranio, gambe, addome e dorso. Le forze dell’ordine hanno trovato il suo corpo con evidenti segni di violenza, che ancora devono essere chiariti dagli esami istologici. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo in quei momenti.
(Adnkronos) – Saranno necessari gli esami istologici per stabilire l'orario e le cause che hanno portato al decesso di Beatrice, la bambina di 2 anni morta in casa nei giorni scorsi a Bordighera. Dall'autopsia effettuata oggi dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura sono emerse diverse lesioni, tra cui un trauma cranico e altre su gambe, dorso e addome. L'autopsia è durata circa due ore e mezza, ad assistere anche i periti di parte: Andrea Peirano per il compagno della madre, assistito dall'avvocato Cristian Urbini, e Enzo Profumo per il padre della bambina, assistito dall'avvocato Mario Ventimiglia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
