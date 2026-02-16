Bimba di 2 anni morta a Bordighera i dubbi di Bruzzone sul compagno di Manuela Aiello e il trasporto in auto

Manuela Aiello, madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera, ha chiamato in causa il compagno durante una trasmissione televisiva, suggerendo che il trasporto in auto potrebbe aver influenzato il tragico esito. Bruzzone, ospite di “La vita in diretta”, ha espresso dubbi sul coinvolgimento dell’uomo, sottolineando che, se ci sono segni di un oggetto contundente, si tratta di una violenza che supera il preterintenzionale. La vicenda si arricchisce di dettagli sulla dinamica dell’incidente, con il trasporto in auto che resta sotto analisi.

Roberta Bruzzone ritiene insufficiente l’ipotesi di omicidio preterintenzionale nel caso della bimba morta a Bordighera: per la criminologa, se è stato usato un oggetto contundente si può configurare omicidio volontario. Mentre l’autopsia rivela trauma cranico e lesioni multiple, Bruzzone solleva dubbi anche sul rapporto fra il compagno e la madre della piccola, che potrebbe a suo avviso aver giocato un ruolo nella vicenda. Bimba morta a Bordighera, i dubbi di Bruzzone L’autopsia della bimba di 2 anni morta a Bordighera ha mostrato lividi ed ecchimosi su tutto il corpo, che gli inquirenti ritengono non compatibili con cadute accidentali ma piuttosto con percosse e possibili colpi inferti con corpi contundenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimba di 2 anni morta a Bordighera, i dubbi di Bruzzone sul compagno di Manuela Aiello e il trasporto in auto Bimba di 2 anni morta a Bordighera, il compagno di Manuela Aiello indagato per omicidio preterintenzionale Il compagno di Manuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, è indagato per omicidio preterintenzionale dopo che la piccola è stata trovata senza vita nel loro appartamento, probabilmente a causa di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la nonna paterna accusa mamma Manuela Aiello "perché era aggressiva" La morte di una bambina di due anni a Bordighera ha scosso la comunità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimba di due anni morta, indagato il compagno della madre; La bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera, indagato anche il compagno della mamma; Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Ceccano, bambina di due anni azzannata da un pitbull e scaraventata a terra. Autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scaleAutopsia sulla bimba morta a Bordighera: lividi non compatibili con caduta accidentale, smentita la madre accusata di omicidio preterintenzionale ... virgilio.it Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : Madre in macchina con il cadavere della figlia'Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : Madre in macchina con il cadavere della figlia' Sotto sequestro la casa del compagno, indagato con la donna, per omicidio preterintenzionale Beatrice, la bam ... adnkronos.com Nulla di quanto raccontato da Manuela Aiello saraebbe vero, secondo gli inquirenti di Imperia. Cosa non torna dall'orario della morte alle ferite sul corpo - facebook.com facebook La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La conferma arriva dalla procura di Imperia. L'uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stess x.com