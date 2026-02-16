Biellese lupi e allevamenti a rischio | un territorio tra biodiversità e sostenibilità economica in bilico

Il Biellese, regione con una lunga storia di allevamento, affronta un problema concreto: l’aumento dei lupi mette a rischio gli allevamenti e crea tensioni tra chi difende la fauna e chi lotta per il sostentamento. La presenza crescente di questi animali spinge gli allevatori a intervenire per proteggere il bestiame, mentre le autorità cercano di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e tutela economica. In alcune aree, i recinti di protezione vengono rafforzati e si registrano più incidenti tra lupi e animali domestici.

Biellese sotto pressione: il lupo, gli allevatori e la resa di un territorio. Il Biellese, provincia piemontese con una forte tradizione rurale, è al centro di una crescente tensione tra la necessità di proteggere la fauna selvatica e le difficoltà economiche degli allevatori, sempre più messi alle corde da una popolazione di lupi in espansione. La situazione, dalla Valle Elvo alla Valsessera, sta portando a perdite significative per le aziende agricole e solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di sviluppo locale. Un conflitto antico, una pressione crescente. La presenza del lupo nel Biellese non è un fenomeno nuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Serie A batte un nuovo record di fatturato, con i club che chiudono la stagione 202425 a 4,038 miliardi di euro.

Il Codacons ha istituito in Sicilia l'Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, un'iniziativa volta a monitorare e analizzare le tendenze economiche regionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.