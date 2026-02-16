Biancolino al capolinea | la notte dei lunghi coltelli scuote l’Avellino

Biancolino lascia l'Avellino dopo una serie di risultati deludenti e tensioni interne, che hanno portato alla decisione di rescindere il suo contratto. La notizia si è diffusa rapidamente tra tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano da tempo un cambiamento nella rosa. Nella notte, i dirigenti hanno incontrato l’attaccante per comunicargli la scelta, ponendo fine a un rapporto iniziato con ambizioni diverse. La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, che fatica a trovare continuità in campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio glaciale che è calato sul Partenio-Lombardi ben oltre il novantesimo ha il sapore amaro della fine di un'epoca, o almeno di un'illusione. Non è stata solo la sconfitta contro il Pescara a condannare Raffaele Biancolino, quanto l'encefalogramma piatto di una squadra che è parsa un corpo estraneo al suo allenatore. Mentre la Tribuna Terminio applaudiva paradossalmente gli avversari e la Curva Sud scaricava la sua furia contro ogni componente societaria, nelle viscere dello stadio si consumava il processo definitivo a un progetto tecnico che ha smarrito la bussola.