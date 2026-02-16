Biancolino al capolinea | la notte dei lunghi coltelli scuote l’Avellino

Da anteprima24.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Biancolino lascia l'Avellino dopo una serie di risultati deludenti e tensioni interne, che hanno portato alla decisione di rescindere il suo contratto. La notizia si è diffusa rapidamente tra tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano da tempo un cambiamento nella rosa. Nella notte, i dirigenti hanno incontrato l’attaccante per comunicargli la scelta, ponendo fine a un rapporto iniziato con ambizioni diverse. La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, che fatica a trovare continuità in campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio glaciale che è calato sul Partenio-Lombardi ben oltre il novantesimo ha il sapore amaro della fine di un’epoca, o almeno di un’illusione. Non è stata solo la sconfitta contro il Pescara a condannare Raffaele Biancolino, quanto l’encefalogramma piatto di una squadra che è parsa un corpo estraneo al suo allenatore. Mentre la Tribuna Terminio applaudiva paradossalmente gli avversari e la Curva Sud scaricava la sua furia contro ogni componente societaria, nelle viscere dello stadio si consumava il processo definitivo a un progetto tecnico che ha smarrito la bussola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

biancolino al capolinea la notte dei lunghi coltelli scuote l8217avellino
© Anteprima24.it - Biancolino al capolinea: la notte dei lunghi coltelli scuote l’Avellino

Avellino-Frosinone: la lista dei convocati di mister Biancolino

Questa mattina mister Biancolino ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domenica tra Avellino e Frosinone.

Avellino–Palermo, le formazioni ufficiali: Biancolino sfida Inzaghi al “Partenio”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Avellino-Pescara 0-1: Biancolino a un passo dall'esonero; Avellino, cala il buio: Valzania firma la condanna, Biancolino al capolinea; Pedullà: Avellino, Biancolino verso l'esonero. Idea Pagliuca.

Pedullà: Avellino, Biancolino verso l'esonero. Idea PagliucaRaffaele Biancolino al capolinea. Come scrive Alfredo Pedullà, un’altra sconfitta in casa, la seconda consecutiva in pochi. tuttob.com

Avellino-Pescara 0-1: Biancolino a un passo dall'esoneroL'avventura di Raffaele Biancolino sulla panchina dell'Avellino è al capolinea: biancoverdi sconfitti dal fanalino di coda Pescara ... msn.com