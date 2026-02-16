BFF Bank | AFFM sale al 3,088% nel capitale monitorata la volatilità del titolo dopo forti oscillazioni in borsa

AFFM ha annunciato alla Consob di aver aumentato la propria quota in BFF Bank al 3,088%, facendo salire l’interesse sul titolo. Dopo questa comunicazione, il valore delle azioni della banca ha oscillato in modo significativo, con alcune variazioni forti nel corso della giornata. La banca italiana sta vivendo momenti di incertezza, mentre gli investitori seguono attentamente le mosse di AFFM e i movimenti del mercato.

AFFM Scommette su BFF Bank: Entrata nel Capitale e Volatilità Monitorata. AFFM ha comunicato alla Consob una partecipazione del 3,088% nel capitale di BFF Bank, un'operazione che segna un nuovo capitolo per l'istituto di credito italiano e riaccende i riflettori sulla sua stabilità. L'ingresso dell'asset manager, avvenuto tra l'11 e il 16 febbraio 2026, avviene in un momento di particolare dinamismo per il mercato finanziario italiano e dopo una recente ondata di volatilità per il titolo bancario. Un Contesto di Mercato Turbolento. La mossa di AFFM si inserisce in un periodo di forti oscillazioni per BFF Bank, che aveva subito un brusco calo in borsa pochi giorni prima, con una perdita del 44,3% e un prezzo che si è attestato a 4,5 euro.