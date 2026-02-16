Beukema senza filtri dopo Napoli-Roma | la rivelazione sul futuro

Sam Beukema ha aperto il suo cuore dopo la partita Napoli-Roma, rivelando i suoi progetti per il futuro. Il difensore olandese ha detto di voler crescere ancora e di sognare di giocare in un club più grande. Durante l’intervista, ha anche raccontato di aver ricevuto alcuni messaggi di incoraggiamento dai compagni, che lo hanno aiutato a mantenere alta la motivazione.