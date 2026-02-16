Bernardi | Siamo professionisti ma viviamo un momento particolare e spiacevole

Bernardi ha parlato di un momento difficile per la sua squadra, causato dalle recenti sconfitte e dalla pressione della corsa ai playoff. La partita al PalaIgor ha visto Cuneo vincere contro una rivale diretta, portando entusiasmo tra i tifosi che sperano in un passaggio ai quarti.

Nel penultimo turno della regular season della Serie A1 femminile, una sfida decisiva ha tenuto in tensione tifoserie e squadre: al PalaIgor, Cuneo ha ottenuto la vittoria al tie-break contro le Zanzare, consolidando una lotta serrata per restare in corsa. L’incontro si è caratterizzato per alti e bassi, con momenti in cui la qualità è stata evidente e fasi in cui la continuità è mancata. Il tecnico Lorenzo Bernardi ha espresso rammarico per la prestazione complessiva, sottolineando che la squadra ha mostrato lampi di livello alternati a periodo di less performance che hanno permesso alle avversarie di restare in partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

