Bergomi non ha dubbi | Sul rosso a Kalulu poteva intervenire l’assistente E’ già successo Nel calcio moderno purtroppo sta accadendo questo
Bergomi dice che l'arbitro avrebbe potuto affidarsi all'assistente per il rosso a Kalulu, visto che in passato questa scelta si è già verificata. Nel calcio di oggi, ricevere un secondo cartellino giallo diventa sempre più semplice, e questo può cambiare le partite in modo rapido.
Bergomi è intervenuto sulla vicenda Kalulu evidenziando come nel calcio ormai prendere il secondo giallo è molto facile. Le sue parole. Il post-partita di Inter-Juventus continua a generare riflessioni profonde sulla gestione dei cartellini e sull'evoluzione tattica del calcio moderno. Negli studi di Sky Sport, una delle voci più autorevoli e ascoltate è stata quella dello "Zio", Giuseppe Bergomi, che ha analizzato l'episodio del rosso a Kalulu con il distacco e l'esperienza di chi ha vissuto centinaia di battaglie in campo. La sua analisi si è concentrata sulla facilità con cui oggi i difensori finiscono sotto la doccia anticipatamente e sulla necessità di prevenire tali situazioni.
Tether Juve e non solo: il mondo delle crypto valute è sempre più immerso nel calcio! L’analisi su quanto sta accadendo in questo periodo storico
Le criptovalute stanno diventando sempre più presenti nel mondo dello sport, in particolare nel calcio.
Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo»
Luca Marelli spiega cosa è successo durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus, chiarendo alcune decisioni arbitrali contestate.
Bergomi non ha dubbi: Il Napoli di Conte è tornato e oggi è più forte dell'anno scorsoOspite del Club di Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma ieri sera all'Olimpico: Il Napoli è tornato, l’abbiamo visto e commentato dal ... tuttomercatoweb.com
Baresi e i dubbi sull'Olimpiade: Siete sicuri? Non sono in forma, tremavoLe emozioni dell'ex capitano del Milan tedoforo per Milano-Cortina 2026 e le sue condizioni dopo i problemi di salute. msn.com
Franco BARESI non ha dubbi dopo aver portato la torcia delle OLIMPIADI insieme a Beppe Bergomi. "Sono stati gli attimi più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere" ha raccontato l'ex capitano del Milan e della Nazionale - facebook.com facebook
Sta montando un caso enorme su un episodio che a velocità normale non ha creato dubbi a nessuno degli 80 mila del Meazza. Poi in tv Bastoni esagera nella caduta Forse, scena che fanno TUTTI da decenni. Si è visto di peggio. IO NON CI CASCO. I furti J x.com