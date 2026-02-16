Bergamo tentato sequestro di una bimba di 18 mesi | padre e madre salvano la piccola
A Bergamo, una bambina di 18 mesi è stata salvata dai genitori dopo che un uomo ha tentato di portarla via davanti a un supermercato. L’uomo si è avvicinato alla piccola e ha cercato di prenderla, ma i genitori sono intervenuti subito per bloccarlo. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo e sta indagando sull’accaduto. La bambina sta bene e non ha subito danni.
A Bergamo, una bambina di un anno e mezzo è rimasta vittima di un tentato sequestro davanti a un supermercato. Un 47enne senza fissa dimora, di nazionalità romena, ha cercato di afferrarla mentre usciva con i genitori. Solo la prontezza del padre, che ha immobilizzato l’aggressore, e della madre, che ha stretto la bimba a sé, ha evitato il peggio. La piccola ha riportato la frattura del femore ed è stata ingessata. L’uomo, che non era mai stato segnalato alle forze dell’ordine, è ora in carcere con l’accusa di tentato sequestro e lesioni aggravate dalla minore età della vittima; il pubblico ministero ha chiesto la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Bergamo, tentato sequestro al supermercato: bimba di 18 mesi ferita, arrestato un uomo. Dinamica e soccorsi.
Un uomo di nazionalità rumena ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi dal supermercato di Bergamo, provocando una frattura al femore alla piccola.
Bergamo, tenta di strappare una bimba alla madre: arrestato, la piccola ferita
A Bergamo, un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo, provocando una ferita alla piccola, perché voleva portarla via alla madre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; La mamma: L’ha presa per le gambe sollevandola, io l’ho tenuta per il tronco. Matteo l’ha bloccato; Il video del tentato rapimento a Bergamo in un supermercato: l'uomo che tenta di portare via una bambina di 18 mesi.
tentato sequestro al supermercato di Bergamo: la bambina ha riportato la frattura del femoreal termine di momenti concitati dentro e fuori un supermercato di Bergamo, un uomo è stato arrestato per tentato sequestro e la bambina è stata trasferita in ospedale con una frattura al femore ... notizie.it
Bergamo, le impressionanti immagini del tentato rapimento di una bimba in un supermercato - videoSono state le telecamere di sicurezza di un supermercato di Bergamo a riprendere il tentativo di rapimento - da parte di un rumeno incensurato e senza fissa dimora - di una bimba di un anno e mezzo. U ... tg.la7.it
Tentato rapimento a Bergamo, i genitori della bambina: "Abbiamo avuto paura" #bergamo x.com
Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato Un uomo di 37 anni Senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia a Bergamo per il tentato sequestro di una bambina di un anno e mezzo davanti al supermercato Esselunga - facebook.com facebook