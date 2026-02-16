A Bergamo, una bambina di 18 mesi è stata salvata dai genitori dopo che un uomo ha tentato di portarla via davanti a un supermercato. L’uomo si è avvicinato alla piccola e ha cercato di prenderla, ma i genitori sono intervenuti subito per bloccarlo. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo e sta indagando sull’accaduto. La bambina sta bene e non ha subito danni.

A Bergamo, una bambina di un anno e mezzo è rimasta vittima di un tentato sequestro davanti a un supermercato. Un 47enne senza fissa dimora, di nazionalità romena, ha cercato di afferrarla mentre usciva con i genitori. Solo la prontezza del padre, che ha immobilizzato l’aggressore, e della madre, che ha stretto la bimba a sé, ha evitato il peggio. La piccola ha riportato la frattura del femore ed è stata ingessata. L’uomo, che non era mai stato segnalato alle forze dell’ordine, è ora in carcere con l’accusa di tentato sequestro e lesioni aggravate dalla minore età della vittima; il pubblico ministero ha chiesto la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, tentato sequestro di una bimba di 18 mesi: padre e madre salvano la piccola

