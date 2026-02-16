Bergamo tenta di portare via una bimba di un anno e mezzo al supermercato | arrestato

Un uomo di 47 anni, cittadino romeno senza fissa dimora, ha provato a portare via una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo, e per questo è stato arrestato. L’episodio è avvenuto davanti all’Esselunga di via Corridoni, dove l’uomo ha cercato di strappare la bambina dalla madre. Da tempo si trovava in città, ma non era mai stato fermato o controllato prima d’ora. La polizia è intervenuta subito e ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto.

L'aggressione davanti all'Esselunga di via Corridoni. Da qualche tempo si trovava a Bergamo, ma non era mai stato sottoposto a controlli da parte delle forze dell'ordine il 47enne, cittadino romeno e senza fissa dimora, fermato nei giorni scorsi dopo aver tentato di sottrarre una bambina alla madre. L'episodio è avvenuto all'ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni. L'uomo è stato bloccato dai presenti e successivamente arrestato dalla polizia. Il tentativo di rapimento ha provocato momenti di forte tensione e paura tra i clienti e i passanti presenti sul posto.

Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.

Un uomo romeno di 47 anni, senza fissa dimora, ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato e le ha rotto una gamba, provocando scompiglio tra i clienti.

Il video del tentato rapimento a Bergamo in un supermercato: l'uomo che tenta di portare via una ...

