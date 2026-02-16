Bergamaschi ad Argenteuil | la storia di un’emigrazione dimenticata

Nel 1900, molti bergamaschi si trasferirono ad Argenteuil, in cerca di lavoro nelle fabbriche di tessile. La crisi economica e la mancanza di opportunità nelle montagne della Bergamasca spinsero migliaia di persone a lasciare le loro case. Arrivarono in Francia con valigie di fortuna e speranze di una vita migliore, stabilendosi soprattutto nelle zone industriali della periferia parigina.

Argenteuil, periferia di Parigi. In questa città dell’ Île-de-France, che oggi conta più di 100 mila abitanti, tra fine Ottocento e il secondo Dopoguerra arrivarono decine di bergamaschi alla ricerca di lavoro e di un futuro migliore. Muratori, minatori impiegati nelle cave di gesso, scavatori e manovali: una vera e propria ondata migratoria che segnò nel profondo il territorio. La famiglia di Cyril Delaunay-Artifoni, originaria di Torre Boldone e Aviatico, fa parte di questa storia. Psicologo specializzato in gerontologia, musicista e autore del primo libro in francese sui militari italiani internati, il 38enne residente nella capitale francese sta lavorando a un volume dedicato proprio all’emigrazione italiana ad Argenteuil.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono diventate subito protagoniste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.