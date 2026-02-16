Benevento partecipa a M’Illumino di Meno | il campanile di Santa Sofia si spegne

Anche quest'anno la Città di Benevento aderisce all'iniziativa 'M'Illumino di Meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata da Rai Radio2. L'Assessore all'Energia e all'Ambiente, Oberdan Picucci, annuncia ufficialmente la partecipazione del Comune, sottolineando l'impegno costante dell'amministrazione verso le tematiche della transizione ecologica. Il momento centrale è in agenda per oggi, lunedì 16 febbraio: dalle ore 20.00 alle ore 21.00, l'illuminazione del campanile della Chiesa di Santa Sofia verrà simbolicamente spenta. Un gesto dal forte valore iconico che coinvolge uno dei simboli più preziosi del patrimonio UNESCO, per ricordare a tutta la cittadinanza l'importanza di un consumo energetico consapevole e di una riduzione degli sprechi.