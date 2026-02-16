Benevento aderisce a M’Illumino di Meno | il 16 febbraio si spegne il campanile di Santa Sofia

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno la Città di Benevento aderisce all’iniziativa ‘M’Illumino di Meno’, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata da Rai Radio2. L’Assessore all’Energia e all’Ambiente, Oberdan Picucci, annuncia ufficialmente la partecipazione del Comune, sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione verso le tematiche della transizione ecologica. Il momento centrale è in agenda per oggi lunedì 16 febbraio: dalle ore 20.00 alle ore 21.00, l’illuminazione del campanile della Chiesa di Santa Sofia verrà simbolicamente spenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

