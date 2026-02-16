Benevento aderisce a M’Illumino di Meno | il 16 febbraio si spegne il campanile di Santa Sofia

Benevento spegne il campanile di Santa Sofia il 16 febbraio, perché partecipa alla giornata “M’Illumino di Meno”. La città vuole sensibilizzare sui consumi energetici e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Quest’anno, l’amministrazione ha deciso di abbassare le luci per incoraggiare i cittadini a riflettere sull’uso dell’energia.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest'anno la Città di Benevento aderisce all'iniziativa 'M'Illumino di Meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata da Rai Radio2. L'Assessore all'Energia e all'Ambiente, Oberdan Picucci, annuncia ufficialmente la partecipazione del Comune, sottolineando l'impegno costante dell'amministrazione verso le tematiche della transizione ecologica. Il momento centrale è in agenda per oggi lunedì 16 febbraio: dalle ore 20.00 alle ore 21.00, l'illuminazione del campanile della Chiesa di Santa Sofia verrà simbolicamente spenta.