Belpasso operaio precipita da un cestello di un muletto | è in condizioni gravi

Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito a Belpasso dopo essere caduto da un cestello di un muletto. La caduta, avvenuta durante un intervento in quota in una piattaforma logistica, ha causato gravi traumi. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri e ora si trova in ospedale, dove riceve cure intensive.

Caduta durante un lavoro in quota in una piattaforma logistica di Belpasso. Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un'altezza di circa quattro metri mentre si trovava sul cestello di un muletto. L'incidente è avvenuto in una piattaforma di logistica a Belpasso, in provincia di Catania, dove l'uomo stava svolgendo un'attività di inventario in quota. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe caduto improvvisamente mentre operava sollevato dal mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Ricoverato al Cannizzaro di Catania.