Beatrice trovata morta a 2 anni col corpo pieno di lividi | conclusa l' autopsia La mamma ha mentito

L’autopsia sulla piccola Beatrice, trovata senza vita a Bordighera con il corpo ricoperto di lividi, si è conclusa poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 febbraio. La polizia ha confermato che la madre aveva mentito sulle cause delle ferite della bambina. Durante l’esame, i medici hanno riscontrato segni di violenza che rafforzano le accuse nei confronti della donna.

Il caso a Bordighera. Il medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse su più parti del corpo compatibili con l'azione di un corpo contundente. Intanto la donna è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il compagno è indagato a piede libero per lo stesso reato. Per il gip, la 42enne "fin dall'inizio ha proferito una serie di menzogne, nel tentativo di sottrarsi all'accertamento dei fatti" Si è conclusa poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 febbraio, l'autopsia sul corpo della piccola Beatrice, la bambina di due anni di Bordighera (Imperia) morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio.

Beatrice, la bambina di due anni trovata morta con il corpo pieno di lividi nella sua casa di Bordighera, è stata uccisa, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.

