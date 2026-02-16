Beatrice trovata morta a 2 anni col corpo pieno di lividi | conclusa l' autopsia La mamma ha mentito
L’autopsia sulla piccola Beatrice, trovata senza vita a Bordighera con il corpo ricoperto di lividi, si è conclusa poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 febbraio. La polizia ha confermato che la madre aveva mentito sulle cause delle ferite della bambina. Durante l’esame, i medici hanno riscontrato segni di violenza che rafforzano le accuse nei confronti della donna.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il caso a Bordighera. Il medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse su più parti del corpo compatibili con l'azione di un corpo contundente. Intanto la donna è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il compagno è indagato a piede libero per lo stesso reato. Per il gip, la 42enne "fin dall'inizio ha proferito una serie di menzogne, nel tentativo di sottrarsi all'accertamento dei fatti" Si è conclusa poco dopo le 14 di oggi, lunedì 16 febbraio, l'autopsia sul corpo della piccola Beatrice, la bambina di due anni di Bordighera (Imperia) morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio.🔗 Leggi su Today.it
Beatrice trovata morta a due anni col corpo pieno di lividi, anche il compagno della mamma accusato di omicidio
Beatrice, la bambina di due anni trovata morta con il corpo pieno di lividi nella sua casa di Bordighera, è stata uccisa, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.
Bordighera, arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa: ha lividi sul corpo
La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Beatrice trovata morta a due anni col corpo pieno di lividi, anche il compagno della mamma accusato di omicidio; Beatrice morta in casa a due anni, sequestrata la villetta teatro della tragedia a Bordighera; Bimba di 2 anni morta a Bordighera, il compagno di Manuela Aiello indagato per omicidio preterintenzionale; Beatrice morta a 2 anni, arrestata la madre. Il padre in carcere: Sono disperato.
Beatrice trovata morta a 2 anni, uccisa da «numerosi e violenti colpi». I lividi e le bugie della madre: cosa deve chiarire l’autopsiaNulla di quanto raccontato da Manuela Aiello saraebbe vero, secondo gli inquirenti di Imperia. Cosa non torna dall'orario della morte alle ferite sul corpo ... open.online
Beatrice trovata morta a due anni col corpo pieno di lividi, anche il compagno della mamma accusato di omicidioLa donna, che si trova in carcere, ha riferito di avere affidato per alcune ore le figlie all'uomo. Cosa ha detto e cosa è emerso finora ... today.it
Beatrice trovata morta a 2 anni, uccisa da «numerosi e violenti colpi». I lividi e le bugie della madre: cosa deve chiarire l'autopsia x.com
Svolta nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di due anni trovata senza vita a Bordighera. Secondo il gip, la madre 43enne, arrestata per omicidio preterintenzionale, avrebbe viaggiato in auto da Perinaldo fino a Bordighera con la figlia gi - facebook.com facebook