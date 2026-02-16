Bblioteca europea a Milano Boeri e Zucchi andranno a processo
L’architetto Stefano Boeri e l’ingegnere Zucchi saranno giudicati in tribunale per il concorso della Biblioteca europea a Milano. La causa deriva da presunte irregolarità nel procedimento di selezione, che ha attirato l’attenzione di diverse associazioni di categoria. La costruzione della nuova biblioteca, situata vicino a Porta Vittoria, ha già suscitato molte polemiche tra cittadini e professionisti.
La vicenda del concorso internazionale per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che sta sorgendo a Milano nella zona di Porta Vittoria, dovrà passare il vaglio di un dibattimento. Oggi, infatti, Stefano Boeri e Cino Zucchi, architetti che hanno firmato progetti in tutto il mondo e docenti al Politecnico, sono stati mandati a processo in qualità di presidente e componente della commissione aggiudicatrice: secondo l'ipotesi della Procura, non si sono astenuti dichiarando i conflitti di interessi, accademici e professionali, che li legavano al team vincitore che avrebbero favorito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati in tribunale dopo che sono emerse accuse di conflitto di interessi legate al concorso per la nuova Biblioteca europea di Milano.
Visita istituzionale al cantiere della BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura con Commissione UE, istituzioni nazionali e locali. Lavori in corso, conclusione prevista nel 2026. Scopri di più: cultura.gov.it/comunicato/286… x.com