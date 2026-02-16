bblioteca europea a milano boeri e zucchi andranno a processo

L’architetto Stefano Boeri e l’ingegnere Zucchi saranno giudicati in tribunale per il concorso della Biblioteca europea a Milano. La causa deriva da presunte irregolarità nel procedimento di selezione, che ha attirato l’attenzione di diverse associazioni di categoria. La costruzione della nuova biblioteca, situata vicino a Porta Vittoria, ha già suscitato molte polemiche tra cittadini e professionisti.

La vicenda del concorso internazionale per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che sta sorgendo a Milano nella zona di Porta Vittoria, dovrà passare il vaglio di un dibattimento. Oggi, infatti, Stefano Boeri e Cino Zucchi, architetti che hanno firmato progetti in tutto il mondo e docenti al Politecnico, sono stati mandati a processo in qualità di presidente e componente della commissione aggiudicatrice: secondo l'ipotesi della Procura, non si sono astenuti dichiarando i conflitti di interessi, accademici e professionali, che li legavano al team vincitore che avrebbero favorito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

