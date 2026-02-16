Batistuta | Volevo amputarmi le caviglie per non soffrire più

Gabriel Batistuta ha confessato di aver pensato di amputarsi le caviglie per smettere di soffrire, dopo aver attraversato anni di dolore cronico ai piedi. La sua decisione, mai messa in atto, nasceva dalla fatica di convivere con le infiammazioni e le operazioni ripetute che lo hanno tormentato durante la carriera. Batistuta, noto per i gol segnati con il cuore e la grinta, ha raccontato di aver affrontato momenti di disperazione, arrivando a considerare soluzioni estreme per mettere fine al suo calvario.

La storia di Batistuta rivela una dimensione intimately legata al dolore e alla resilienza, dietro la leggenda di uno degli attaccanti più temuti della sua generazione. Una carriera segnata da prestazioni straordinarie, ma anche da una gestione medica discutibile e da scelte difficili che hanno inciso sul corpo nel tempo, con effetti che si sono fatti sentire anche oltre i giorni in campo. All'inizio della carriera, durante i primi anni al River Plate, le condizioni fisiche dell'atleta portarono a un deterioramento significativo delle caviglie. Il problema coinvolgeva entrambe le articolazioni ed era alimentato da una pratica medica diffusa in quel periodo: infiltrazioni frequenti per restare in campo.