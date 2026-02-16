#BastoniOUTNazionale esplode dopo Inter-Juve | il rosso le petizioni online e ora Saviano attacca Marotta

Il nome di Roberto Saviano è finito al centro delle polemiche dopo la partita tra Inter e Juventus, causata dall'espulsione di un giocatore bianconero e dalle petizioni online contro l'arbitraggio. Saviano ha criticato duramente la gestione delle decisioni arbitrali, accusando Marotta di aver cercato di influenzare l'andamento del match. La discussione si è infiammata sui social, dove migliaia di tifosi si sono schierati a favore o contro le accuse.

La partita tra Inter e Juventus di sabato sera continua a far discutere ben oltre il risultato finale di 3-2 per i nerazzurri. Al centro delle polemiche c'è Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, finito nell'occhio del ciclone per un episodio che ha cambiato le sorti del match giocato a San Siro. Al 42esimo minuto del primo tempo, con il punteggio sull'1-1, è accaduto l'episodio chiave della serata. Bastoni stava facendo ripartire un contropiede quando Kalulu, difensore della Juventus già ammonito, è andato a contrasto senza però toccarlo. Il giocatore dell'Inter si è lasciato cadere a terra in modo plateale, convincendo l'arbitro La Penna a estrarre il secondo cartellino giallo per Kalulu.