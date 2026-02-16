#BastoniOUTNazionale esplode dopo Inter-Juve | il rosso contestato e le petizioni online travolgono Gattuso
Dopo la partita tra Inter e Juventus, il nome di Gattuso finisce sotto i riflettori a causa di un episodio controverso. Durante il match, l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso che molti tifosi e commentatori considerano ingiusto, generando una valanga di proteste sui social. Centinaia di sostenitori della Juventus hanno avviato petizioni online per chiedere chiarimenti e rivedere la decisione. La tensione si è alzata subito dopo il fischio finale, alimentata anche dalle dichiarazioni di alcuni analisti sportivi. La polemica si è estesa oltre lo stadio, coinvolgendo anche i media e gli appassion
La partita tra Inter e Juventus di sabato sera continua a far discutere ben oltre il risultato finale di 3-2 per i nerazzurri. Al centro delle polemiche c’è Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, finito nell’occhio del ciclone per un episodio che ha cambiato le sorti del match giocato a San Siro. Al 42esimo minuto del primo tempo, con il punteggio sull’1-1, è accaduto l’episodio chiave della serata. Bastoni stava facendo ripartire un contropiede quando Kalulu, difensore della Juventus già ammonito, è andato a contrasto senza però toccarlo. Il giocatore dell’Inter si è lasciato cadere a terra in modo plateale, convincendo l’arbitro La Penna a estrarre il secondo cartellino giallo per Kalulu. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, Rino Gattuso ha deciso di escludere Bastoni dalla Nazionale.
John Elkann ha chiamato Gravina dopo la partita Inter-Juventus perché non era soddisfatto delle decisioni arbitrali, in particolare per il rosso dato a Kalulu, che secondo lui è stato influenzato dalla simulazione di Bastoni.
