Bastoni verso i playoff | nessuna esclusione

Alessandro Bastoni si avvicina ai playoff senza rischiare sanzioni, nonostante l’episodio controverso di sabato. La sua posizione nel torneo rimane stabile, e i dirigenti della Nazionale non hanno preso provvedimenti nei suoi confronti. Bastoni ha continuato ad allenarsi normalmente, senza interruzioni o limitazioni.

Nessuna ripercussione in chiave azzurra per Alessandro Bastoni dopo l'episodio contestato di sabato. Il difensore dell'Inter, finito al centro delle polemiche per una simulazione, sarà regolarmente a disposizione della Nazionale per i playoff di marzo che mettono in palio l'accesso al Mondiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono previste esclusioni legate a un eventuale "codice etico" interno. Il quotidiano chiarisce: "Bastoni non sarà "tagliato" dalle convocazioni dei playoff per questo motivo, non esiste un codice etico come ai tempi di Prandelli. Soltanto se l'Inter decidesse di "punire" Il giocatore l'eventualità sarebbe presa in considerazione, ma trattasi di pura ipotesi.